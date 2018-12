Eine 66-Jährige hat in Denzlingen (Kreis Emmendingen) in der Nacht zum Sonntag die Polizei gerufen. Wie die Beamten mitteilten, störte "schon mehrere Nächte lang ein andauerndes monotones Geräusch" ihren Schlaf. Die Ermittler rückten an und wurden fündig: "In einem Baum in der Nachbarschaft saß ein nachtaktiver Greifvogel", teilten sie mit. Es handelte es sich um einen Uhu.