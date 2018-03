Tübinger Forscher Bernhard Schölkopf Leibniz-Preis für Maschinelles Lernen

Der Leibniz-Preis ist der höchstdotierte Wissenschaftspreis in Deutschland. Den hat der Tübinger Informatiker Schölkopf am Montag in Berlin bekommen - und 2,5 Millionen Euro.

So können zum Beispiel Internetsuchmaschinen spezielle Informationen finden. In der Medizin lassen sich mit den Programmen Gene aufspüren. Oder die Systeme werten Kamerabilder für Wettervorhersagen aus. Der 49-jährige Schölkopf hat in Tübingen Mathematik und Physik studiert. Er ist unter anderem auch am neuen Forschungszentrum des Internetkaufhauses "Amazon" in Tübingen beteiligt.