Tübinger Gesellschaft will Entlastung Neue Wohnungen geplant

Tübinger Gesellschaft will Entlastung

Sie sollen vor allem an Familien mit geringem Einkommen vermietet werden: Rund 500 neue Wohnungen in Tübingen. Die Wohnungsbaugesellschaft GWG hat deren Bau angekündigt.

So will die Gesellschaft, die mehrheitlich der Stadt gehört, den Tübinger Wohnungsmarkt entlasten. Wohnungen sind knapp und teuer in der Universitätsstadt, das macht es nicht nur einkommensschwachen Familien schwer.