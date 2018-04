Tübingen/Bad Liebenzell Mann soll Stieftochter missbraucht haben.

Ein Mann aus Bad Liebenzell im Kreis Calw soll über Jahre seine Stieftochter sexuell missbraucht haben. Heute hat vor dem Landgericht Tübingen der Prozess gegen ihn begonnen. Der Mann soll seine minderjährige Stieftochter 188 mal missbraucht haben. Und das neun Jahre lang. Erst vor rund einem halben Jahr vertraute sich die mittlerweile 16-Jährige ihrem Freund an und ging zur Polizei. Seitdem saß der Angeklagte in Untersuchungshaft. Vor Gericht reagierte er nur mit Kopfschütteln auf die Vorwürfe. Am 25. April wird der Prozess fortgesetzt.