Neuer Studiengang startet Sozialarbeiter in Reutlingen ausgebildet

Sozialarbeiter in Reutlingen ausgebildet

An der Hochschule Reutlingen ist der neue Studiengang Soziale Arbeit gestartet. Die Nachfrage nach solchen Arbeitskräften ist sehr groß.

Damit kehrt der Studienzweig Soziales nach längerer Abwesenheit wieder an den Reutlinger Campus zurück. Vor fünf Jahren wurde die Ausbildung in die Evangelische Hochschule in Ludwigsburg eingegliedert. Nun starten 35 Studierende erstmals im Fach Soziale Arbeit. Insgesamt sind gut 100 Studienplätze mit sechs Lehrkräften vorgesehen. Die Studienzeit ist auf dreieinhalb Jahre angelegt.