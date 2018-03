Prozess um Anschlag gegen BVB in Dortmund Keine Entschuldigung des Rottenburger Täters

Der Rottenburger Sergej W. hat den Anschlag gegen den Bus des Bundesligisten BVB in Dortmund im April 2017 gestanden. Am Montag sagten Spieler und Ex-Trainer vor dem Landgericht aus.

Tuchel erklärte vor Gericht, zwar an keinen körperlichen oder psychologischen Spätfolgen zu leiden, allerdings sei seiner Ansicht nach der Sprengstoff-Anschlag ein Grund für seine Entlassung beim BVB nur wenige Wochen später. Im Anschluss an die Explosion hatte es Meinungsverschiedenheiten zwischen Tuchel und dem BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke über den Umgang mit dem Attentat gegeben. Das zerrüttete Verhältnis der starken Persönlichkeiten gilt als einer der Hauptgründe für die Trennung. Tuchel: "Der große Dissens bestand darin, dass ich im Bus saß und er nicht." Das wolle er Watzke aber nicht vorhalten. Schon am Tag nach dem Attentat hatte der BVB das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den AS Monaco nachgeholt.