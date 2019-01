Neue Kreisklinik in Calw Einsatz für die Rundumversorgung

Das neue Klinikkonzept für den Kreis Calw sorgt in der Stadt für Aufregung. Eine öffentliche Sondersitzung des Gemeinderats sollte am Samstag beruhigen.

Am Ende stimmten alle Calwer Gemeinderäte für den Erhalt des Krankenhauses mit Orthopädie, Neurologie und Unfallchirurgie - und dies rund um die Uhr - auch am Wochenende mit Rufbereitschaft. Außerdem soll die Geburtshilfe in Calw erhalten bleiben. Damit stellten sich die Gemeinderäte hinter die Forderungen der Bürgerinitiative und eines Ärztebündnisses. Calw dürfe am Ende des Klinikkonzepts nicht schlechter dastehen als das Krankenhaus in Nagold, so die zentrale Forderung.