Hechingen, Zollernalbkreis Einbrecherbande gefasst

Nach einer Serie von Einbrüchen in Schulgebäude hat die Polizei vier junge Männer aus dem Zollernalbkreis festgenommen. Die Beschuldigten sind allesamt polizeibekannt, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hechingen. Bei den aktuellen Einbrüchen sollen die mutmaßlichen Täter in den Landkreisen Tübingen, Reutlingen, Zollernalb, Freudenstadt und Sigmaringen einen Schaden von rund 120.000 Euro verursacht haben. Dabei brachen sie sowohl in Grundschulen, als auch in Weiterführende und Berufliche Schulen ein. Besonders auf Bargeld in Tresoren, EC-Karten und Elektrogeräte hatten es die Täter abgesehen. Zu dem Diebesgut gehöre außerdem ein Schulsiegel. Alle vier Männer befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.