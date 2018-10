Albklinik Münsingen Wieder keine Geburtshilfe

Der Geburtshilfe in der Münsinger Albklinik droht erneut die Schließung. Die beiden Belegärzte haben dem Landradsamt Reutlingen mitgeteilt, ab Mai keine Geburten mehr zu betreuen.

Erst kürzlich wurde ein Ausbau der Geburtshilfe-Station in Münsingen bewilligt, um deren Bestand zu sichern. Diese Lösung, sagte Landrat Reumann dem SWR, werde einem nun aus der Hand geschlagen. Denn wichtig für den Ausbau wäre, dass die beiden frei schaffenden Belegärzte so lange weiter arbeiten, bis Ersatz für sie gefunden ist. Doch die beiden hätten die Vertragsverhandlungen für unabänderlich gescheitert erklärt, so Reumann.