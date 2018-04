Nationalpark Schwarzwald Starthilfe für Mischwald mit Buchen

Damit sich künftig im Nationalpark Schwarzwald auch wieder mehr Laubbäume ansiedeln, soll sanft in die Natur eingegriffen werden. In den kommenden Wochen werden 1.500 Buchensetzlinge eingepflanzt. Los ging es am Seibelseckle an der B 500. Mit dabei war auch Umweltstaatssekretär Andre Baumann. Er rechtfertigte, warum in ein Schutzgebiet eingegriffen wird, das eigentlich sich selbst überlassen werden sollte: "Wir wollen Starthilfe geben in den Gebieten, in denen die natürlich vorkommende Buche bisher fehlt." Schuld daran sei der Mensch, der die Buche aussortiert habe. Früher sei der Schwarzwald ein Mischwald gewesen.