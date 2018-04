Stromausfall bei Altensteig Ballon stürzt in Überlandleitung

Ballon stürzt in Überlandleitung

Ein Heißluftballon hat sich sich bei der Landung an einer Stromleitung verfangen.

Der Ballon war beim Landen von einer Windböe erwischt worden und auf eine Hochspannungsleitung gefahren. Durch einen Lichtblitz wurden die Ballonhülle und mehrere Tragseile beschädigt. Der Ballonfahrer gab an nochmals an Höhe gewinnen zu wollen. Dabei erkannte er die Stromleitungen zu spät. Der Pilot und vier Passagiere duckten sich in den Korb des Ballons und kamen letztlich ohne Verletzungen auf festen Boden.