Baiersbronn Empfang für Wintersportler in Baiersbronn

Baiersbronner Wintersportler sind gestern Abend ausgezeichnet worden. Egal ob Alpinski, Langlauf oder Skispringen - in Baiersbronn werden Spitzensportler gemacht. Gleich sieben hochkarätige Athleten wurden auf der Bühne der Baiersbronner Schwarzwaldhalle für ihre Leistungen im Wintersport geehrt. Darunter die mehrfache Paralympics Medaillen- Gewinnerin Andrea Rothfuß und Weltcup-Skispringer David Siegel. Dass die Baiersbronner Skisportvereine so erfolgreich sind sei kein Selbstläufer, betonte Trainerurgestein Klaus Faißt. Seit 25 Jahren arbeitet er an einem umfangreichen Trainingsangebot für Kinder. Das Salz in der Suppe sei aber der derzeitige Erfolg seiner Schützlinge.