Ausstellung in Balinger Zehntscheuer Aussterbendes Spielzeug aus Blech

Ausstellung in Balinger Zehntscheuer

Auf Fotos, die sie in ihrer "natürlichen Umgebung" zeigen, und als Originale in Vitrinen präsentiert die Balinger Zehntscheuer historische Blechtiere - echte Liebhaberstücke.

Blechspielzeugtiere kann man heutzutage in Kinderzimmern kaum mehr bewundern. Eher in der liebevollen Obhut privater Sammler und engagierter Museen. Wie jetzt in der Zehntscheuer Balingen, unter dem Titel „Mechanische Tierwelt“.