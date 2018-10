Unionsinterne Merkel-Kritiker in Schwetzingen WerteUnion beschließt "konservatives Manifest"

Was ist die WerteUnion? Die Gruppierung wurde vor einem Jahr in Schwetzingen von mehreren Unions-Politikern gegründet - aus Unzufriedenheit über die Politik unter Parteichefin Merkel. Ihr Ziel damals: Die konservativen Werte in der deutschen Politiklandschaft wieder zu festigen, einen Gegenpol zu bilden zum in ihren Augen herrschenden "Linksruck". 70 Vertreter kamen damals zusammen.