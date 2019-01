Ostrach Tierschutzverband hat nichts gegen Großstall

Der Landestierschutzverband Baden-Württemberg hat an dem in Ostrach (Kreis Sigmaringen) geplanten Stall für 1.000 Kühe nichts auszusetzen. Das sagte der Vorsitzende des Verbands, Stefan Hitzler, dem SWR. Sollten die Baupläne genauso umgesetzt werden, erfülle der Stall die gesetzlichen Vorschriften. Die Kühe könnten sich außerdem in dem Stall frei bewegen und würden in Gruppen von 150 Tieren zusammen leben. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) dagegen versucht, den von den Behörden genehmigten Stall noch zu verhindern. Auf dessen Bitte hatte vor zwei Wochen ein Petitionsausschuss das Gelände besucht.