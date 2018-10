Tauberbischofsheim Schlachthof-Skandal - Mitarbeiter gekündigt

Nach Vorwürfen von Tierschützern und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mosbach hat sich ein Schlachthof in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) von einem Mitarbeiter getrennt. Außerdem wurden zwei weitere Beschäftigte versetzt, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Auch sollen Umbauten in dem Gebäude veranlasst worden sein. Künftig sollen statt bisher 28 nur noch 15 Tiere in der Stunde geschlachtet werden. Der Landrat des Main-Tauber-Kreises, Reinhard Frank (CDU), habe außerdem mehr unangemeldete Kontrollen angekündigt. Womöglich könne der Betrieb kommende Woche wieder mit Schlachtungen beginnen. Tierschützer hatten die komplette Schließung gefordert. Der Betrieb war im Februar geschlossen worden, nachdem der Verein "Soko Tierschutz" Videoaufnahmen mutmaßlicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz veröffentlicht hatte.