"Matcha" bezeichnet Grüntee in Pulverform, der hauptsächlich in Japan, teilweise auch in China, angebaut wird. Der Grüne Tee soll Seele, Geist und Nerven stärken und zum allgemeinen Wohlbefinden beitragen. Für Kinder ist Matcha-Tee aufgrund seines Koffeingehalts ungeeignet.