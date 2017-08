Unwetter im Hotzenwald Baum stürzt auf Zelt – 15-Jähriger stirbt

Mehr Info

Unglück in Rickenbach

Baum stürzt auf Zelt - ein Toter

Ein Jugendlicher wurde am Mittwochmorgen in Rickenbach in einem Zelt von einem Baum erschlagen. Die Polizei ging nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der 25 Meter hohe Baum wegen des starken Winds umstürzte.