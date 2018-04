Ein Rollstuhlfahrer hat gestern Morgen in St. Georgen im Schwarzwald eine vermisste demenzkranke Frau wieder gefunden. Die 81-Jährige war in einem Pflegeheim vermisst worden. Die Polizei hatte bereits eine großangelegte Suchaktion mit Unterstützung durch einen Hubschrauber gestartet. Der Rollstuhlfahrer, der ebenfalls in dem Heim wohnt, fand die alte Dame auf einem nahegelegenen Sportplatz.