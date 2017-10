Sozialbeiträge nicht bezahlt? Erzdiözese Freiburg droht Millionen-Ärger

Wegen Unstimmigkeiten bei der Abrechnung von Sozialbeiträgen hat die Erzdiözese Freiburg möglicherweise einen Schaden von bis zu 160 Millionen Euro zu verbuchen.

Freiburger Münster (Archiv)

Offenbar hat die Erzdiözese Freiburg über viele Jahre hinweg Sozialversicherungsbeiträge in Millionenhöhe nicht bezahlt. Das Ordinariat hat darüber jetzt die Staatsanwaltschaft und die Medien informiert. Es gehe nicht um die Gehälter von festangestellten Beschäftigten wie etwa Priester oder Gemeindereferentinnen, sondern um sogenannte geringfügig Beschäftigte, die für die mehr als 1.000 katholischen Pfarrgemeinden in Baden-Württemberg gelegentlich etwa als Mesner, Sekretärinnen oder Gärtner tätig waren.

Zur genauen Feststellung der Problematik führt die Erzdiözese zur Zeit interne Untersuchungen durch. Diese erfolgen durch eine eigens geschaffene Taskforce mit Unterstützung einer unabhängigen, international tätigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird nach Abschluss ihrer Untersuchungen einen Bericht sowie Vorschläge zu weiteren strukturellen Veränderungen vorlegen, die Derartiges künftig ausschließen.

Darüber hinaus kooperiert die Erzdiözese intensiv mit der Deutschen Rentenversicherung (DRV), die eigene Ermittlungen anstellt. Ebenfalls wurden 41 Finanzämter und die Oberfinanzdirektion durch die Erzdiözese informiert. Vorsorglich wurde zuletzt die Staatsanwaltschaft Freiburg in Kenntnis gesetzt. Darüber hinaus hat Erzbischof Burger entschieden, den Diözesan-Finanzchef von seinen bisherigen Aufgaben zu entbinden und zum Direktor der Diözesanstelle für Umwelt, Energie und Arbeitsschutz zu ernennen.

Bistumsprecher Michael Hertl Gesetzliche Änderungen wohl nicht richtig umgesetzt Gegenstand von aktuellen Untersuchungen ist, ob die Erzdiözese möglicherweise in den vergangenen Jahren und über einen längeren Zeitraum zu wenig Beiträge in die Sozialversicherung bezahlt hat.

Erzbischof: "Wir fühlen uns betroffen"

Die Erzdiözese Freiburg hat der DRV ihre sofortige und vollumfängliche Kooperation zugesichert. Um die Untersuchungen der Behörden nicht zu beeinflussen, hat sich die Erzdiözese entschlossen, die Thematik erst zu diesem Zeitpunkt öffentlich zu machen. Den wahrscheinlich entstandenen Schaden wird die Erzdiözese umgehend begleichen, sobald er genau beziffert werden kann. Vorsorglich wurde haushalterisch eine Rückstellung in Höhe von insgesamt rund 160 Millionen Euro eingeplant, von denen alleine mehr als 100 Millionen Euro auf mögliche Säumniszuschläge entfallen. Diese hohe Rückstellung ist eine Vorsichtsmaßnahme, da der potenzielle Schaden letztendlich auch deutlich geringer sein kann.

Behörden bescheinigen offene und intensive Kooperation

"Wir nehmen dieses Problem sehr ernst und fühlen uns betroffen", so der Freiburger Erzbischof Stephan Burger. "Dass den Sozialkassen wahrscheinlich ein Schaden entstanden ist, bedauern wir sehr", so der Erzbischof weiter, "wir werden diesen wieder gut machen. Gleichzeitig müssen wir alles dafür tun, damit solche Dinge nicht wieder passieren." Bereits seit seinem Amtsantritt 2014 hat Erzbischof Burger Schritt für Schritt eine neue Management-Kultur in der Verwaltung der Diözese eingeführt. Diese hat dazu beigetragen, dass die richtigen Schritte in die Wege geleitet werden konnten – die Erzdiözese kooperiert, auch nach Auffassung der Behörden, aufrichtig, offen und intensiv mit den zuständigen Stellen.

Oberstaatsanwalt Michael Mächtel Kein begründeter Anfangsverdacht für eine Straftat Die vorliegenden Informationen zu Unstimmigkeiten bei Abrechnungen von Sozialbeiträgen, begründen keinen Anfangsverdacht für eine Straftat, so der Freiburger Oberstaatsanwalt Michael Mächtel.

Bisher schon entscheidende Schritte unternommen

Seit dem 1. Januar 2016 erfolgt die Besetzung des Diözesanvermögensverwaltungsrats durch externe und unabhängige Wirtschaftsfachleute. Am 1. März 2016 wurde begonnen, ein eigenständiges internes Kontroll- und Risikomanagementsystem zu errichten. Der Rechnungshof untersteht seit 1. Januar 2017 direkt dem Erzbischof. In kirchennahen Stiftungen werden voraussichtlich ab Frühjahr 2018 unabhängige Aufsichtsräte eingesetzt.

Die aktuelle Thematik wurde dem Bistum am 3. Mai 2017 durch die DRV mitgeteilt. Die DRV teilte der Erzdiözese Freiburg an diesem Tag mit, dass sie im Rahmen der routinemäßigen Betriebsprüfung einer Verrechnungsstelle im Erzbistum Freiburg zu Beginn diesen Jahres festgestellt hatte, dass Unstimmigkeiten in der Behandlung sozialversicherungsrechtlicher Fragestellungen bestehen könnten. Diese hätten möglicherweise zu nicht ordnungsgemäß abgeführten Beiträgen zur Sozialversicherung geführt. Nach mittlerweile vorliegenden, weiteren Erkenntnissen ist es darüber hinaus möglich, dass auch steuerlicher Korrekturbedarf besteht.

Wichtige Änderungen: Taskforce und Kontrollausschuss

Daraufhin setzte Erzbischof Stephan Burger zur Aufklärung des Sachverhalts und zur Durchsetzung struktureller Veränderungen am 12. Mai 2017 eine interne Untersuchungsgruppe, die so genannte "Taskforce", ein, die er mit umfangreichen Befugnissen ausstattete. Diese Taskforce besteht aus dem Leiter der Stabsstelle "Risikomanagement und internes Kontrollsystem", Alexander Hanke, und dem Justitiar der Erzdiözese, Georg Neureither.

Die Taskforce berichtet wiederum einem eigens geschaffenen Kontrollausschuss. Dieser ist mit dem Generalvikar, dem Offizial (Leiter des Kirchengerichts), einem Vertreter des Diözesanvermögensverwaltungsrats (dem obersten Beratungsgremium in Wirtschaftsfragen) und einem externen Berater einer unabhängigen, international tätigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft besetzt. Den Ausschuss leitet Erzbischof Stephan Burger persönlich.

Jeglichen entstandener Schaden wird Erzdiözese begleichen

Da die zu untersuchenden Unstimmigkeiten in mehreren Verrechnungsstellen aufgetreten sein könnten, bekräftigt Erzbischof Burger, dass jeglicher entstandene Schaden durch die Erzdiözese beglichen würde. In der Erzdiözese Freiburg gibt es 23 Verrechnungsstellen sowie drei Gesamtkirchengemeinden als Dienstleister für juristisch eigenständige katholische Institutionen, vor allem für Kirchengemeinden. Sie sind unter anderem für das Personalwesen und die Gehaltsabrechnungen der Auftraggeber zuständig. "Letztlich begrüßen wir es, dass die Probleme entdeckt wurden und durch unsere Arbeit weiter aufgeklärt werden", bekräftigte Erzbischof Burger. "Die Probleme entstanden in der Vergangenheit", so der Erzbischof, weshalb der Zeitraum, der untersucht werde, teilweise vorsorglich bis 1999 zurückgehe.

Die Öffentlichkeit wird transparent informiert