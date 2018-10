Skisaison am Feldberg Ein frühlingshaftes Finale im Schnee

Rund 400.000 Skifahrer haben die Betreiber des Liftverbunds in diesem Winter gezählt. Das sind durchschnittlich knapp 3.000 am Tag. Es lag an den guten Schneeverhältnissen den ganzen Winter über. Seit dem Saisonstart am 16. November reichte die Schneedecke durchgehend aus. Am Samstag lockten der Liftverbund mit einem Gaudi-Event zum guten Schluss: Die Starter mussten an den elf noch geöffneten Liftanlagen Stempel einholen und jede Piste fahren. Um Schnelligkeit ging es bei den "Feldberg Masters" nur am Rande. "Hauptsache, es macht Spaß", so Volker Haselbacher vom Liftverbund. Die Seilbahn auf den Seebuck wird in den kommenden Wochen auf Sommerbetrieb umgerüstet. Ab dem 10. Mai können dann Wanderer damit nach oben schweben. Bis dahin sollte der restliche Schnee dann auch geschmolzen sein.