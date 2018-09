Schlag gegen "Osmanen Germania" Razzia auch in JVA Offenburg

In Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg wurden am Dienstagmorgen mehrere Objekte durchsucht. Wie die "Stuttgarter Nachrichten" unter Berufung auf Sicherheitskreise berichteten, wurden unter anderem Räume in den Justizvollzugsanstalten Offenburg und Stuttgart Stammheim durchsucht. Demnach sitzen dort Anführer der Osmanen Germania in Untersuchungshaft.