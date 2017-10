Safterzeuger in der Rheinebene in Not Bio-Apfelsaft wird Mangelware

Eine frühe Apfelblüte und kräftiger Frost haben in Baden-Württemberg dieses Jahr etwa zwei Drittel der Ernte vernichtet. Vor allem Bio-Apfelsaft wird nun rar und teurer werden.

Die Abfüllanlagen sind nicht ausgelastet

Am Montag endete die Frist für Apfelbauern, beim Land Frosthife zu beantragen. Der Ernteausfall betrifft auch das Streuobst, das viel Privatleute und Vereine in kleinen Mengen in die Mostereien bringen. Frosthilfe kriegen sie in der Regel nicht. Und auch die Safterzeuger haben ein Problem. Ihnen fehlen die Äpfel. Besonders der immer beliebtere Bio-Apfelsaft wird zur Mangelware und ordentlich im Preis steigen.

Normalerweise wären die vier Apfelsilos der Fruchtsaftkelterei Zimmer in Rheinau (Ortenaukreis) randvoll. Hier stehen in normalen Jahren jeden Tag bis zu 150 Anlieferer Schlange. "In einem normalen Jahr hätten wir 80 bis 100 Tonnen, die wir jeden Tag verarbeiten", sagt Horst Zimmer-Zimpfer, "heute sind es vielleicht zehn Zentner".

Bio-Saft könnte in einigen Monaten ausgehen

Bei Bio-Obst sei die Sache noch gravierender als beim konventionellen. Da rechnet der Saftmacher damit, dass der Vorrat nicht bis zur nächsten Ernte reicht. In vierter Generation verarbeitet Zimmer Äpfel, zum allergrößten Teil von Streuobstwiesen aus der Region. Dieses Jahr fehlt ihm mindestens die Hälfte. Der Maischetrichter ist leer, die Maschine, die sonst täglich 15 Stunden Äpfel presst, läuft nur an einzelnen Tagen. Zimmer hat zum Glück noch Vorräte vom letzten Jahr. Aber der Bio-Saft könnte in einigen Monaten ausgehen.

"Das schlechteste Jahr, was wir je erlebt haben"

Noch härter trifft es den kleineren Safthersteller Jung in Teningen (Kreis Emmendingen), der sich auf Bio spezialisiert hat und sein Streuobst nicht wie Zimmer aus der Rheinebene bezieht, sondern aus etwas höheren Lagen, wie von einer Obstwiese in Nimburg am Rande des Kaiserstuhls. "Das ist mit Abstand das schlechteste Jahr, was wir je erlebt haben", klagt Leander Jung-Lüdemann. Ihm fehlen 85 Prozent der Menge. Bisher hat er seine Flaschen mit Äpfeln aus einem Umkreis von 60 Kilometern gefüllt. Jetzt sucht er deutschlandweit zum drei- bis vierfachen Preis. Besonders Bio-Saft wird teurer.

Bis zu 50 Cent mehr pro Flasche?