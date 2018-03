Rupperswil Prozess um Vierfachmord von beginnt

Vor dem Bezirksgericht Lenzburg beginnt heute der Prozess um den Vierfachmord von Rupperswil im Kanton Aargau. Der Mord hatte wegen der kaltblütigen und brutalen Vorgehensweise des Täters über die Schweiz hinaus für Aufsehen gesorgt. Kurz vor der Ausstrahlung des Falles in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY wurde der mutmaßliche Mörder gefasst. Die Polizei hat bis dahin 100.000 Franken - die höchste Belohnung in der Schweizer Kriminalgeschichte - ausgesetzt. Der Mord geschah im Dezember 2015. Feuerwehrleute fanden damals in einer Wohnung in Rupperswil die Leichen von vier Menschen: von einer Mutter, ihren beiden Söhne sowie einer Freundin des Sohnes. Der mutmaßliche Täter: ein bis dahin unbescholtener 33 Jahre alter Mann aus dem Ort. Er habe die Mutter zuerst gezwungen, ihre Kinder zu fesseln, so die Ermittler. Dann habe sie mit ihm zusammen Geld von ihren Bankkonten abheben müssen. Zurück in der Wohnung habe er den jüngsten Sohn der Familie missbraucht und dann alle vier nacheinander mit einem Messer getötet. Laut Anklagte hatte der Mann bei seiner Festnahme ein halbes Jahr später bereits weitere Opfer im Visier.