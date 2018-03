Offenburg Ortenauer Milcherzeuger im Druck

Nach der Insolvenz der Berliner Milcheinfuhr-Gesellschaft suchen die Milchviehhalter der Erzeugergenossenschaft Ortenau fieberhaft nach einem neuen Abnehmer. Die Verhandlungen laufen auf Hochtouren. Für die über 100 Milchbetriebe in der Ortenau bedeutet die Insolvenz der Berliner Milcheinfuhr Gesellschaft enorme Verluste, so Betroffene. Für die im Vormonat ausgelieferte Milch wird den Erzeugern kein Geld ausgezahlt. Die aktuell erzeugte Milch wird zwar noch abgeholt, jedoch ohne Bezahlung. Auf facebook rufen einige Betriebe die Kunden deshalb auf, ihre Milch direkt am Hof zu kaufen. Derweil sucht der Vorstand der Milcherzeugergenossenschaft Ortenau nach einer neuern Vermarktungsmöglichkeit. Unterstützung erhoffen sich die Milchbauern auch von Landwirtschaftsminister Hauk. Schließlich habe das Land immer die Bedeutung der heimischen Milcherzeuger betont.