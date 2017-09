Mord an Freiburger Studentin Hussein K. will im Prozess aussagen

Hussein K. will im Prozess aussagen

Mord an Freiburger Studentin

Im Prozess um den Mord an der Freiburger Studentin will der Angeklagte Hussein K. aussagen. Sein Anwalt beantragte, die Öffentlichkeit bei der Befragung seines Mandanten auszuschließen.

In langen Schlangen warteten Menschen vor dem Eingang zum Freiburger Landgericht. Der hohe Besucherandrang und die umfassenden Sicherheitsmaßnahmen verzögerte den Beginn des Prozess-Auftaktes.

Hussein-Prozess in Freiburg

Bereits seit Stunden bildeten sich lange Schlangen vor dem Eingang. Viele Menschen wollen den Prozessauftakt verfolgen. Der Angeklagte selbst, der junge Afghanische Flüchtling Husein K., war bereits am ganz frühen Morgen gebracht worden. Der Prozess findet unter strengen Sicherheitsbedingungen statt. Nur 150 Menschen dürfen in den Saal, zuvor werden sie kontrolliert und ihre Taschen durchsucht. Auch das Medieninteresse ist groß, Kamerateams aus Deutschland der Schweiz und Frankreich haben vor dem Gericht Position bezogen.

Der angeklagte Hussein K. wird in den Gerichtssaal geführt

In der Nacht zum 16. Oktober soll Hussein K. die 19-jährige Maria L., die mit dem Fahrrad alleine auf dem Weg von einer Studenten-Party nach Hause war, vergewaltigt und dann bewusstlos in die Dreisam gelegt haben, wo die Studentin ertrank. Eine Joggerin fand sie am Morgen.