Urteil im Mordprozess Endingen Lebenslange Haft für Mord an Joggerin

Das Urteil im Endinger Mordprozess ist gefallen: Das Landgericht Freiburg hat einen 40-jährigen rumänischen Fernfahrer wegen Mordes zu lebenslanger Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.

Der Angeklagte hatte eingeräumt, vor einem Jahr eine junge Joggerin getötet zu haben. Für Staatsanwaltschaft und Nebenklägervertreter, die Anwälte der Eltern und des Ehemannes der Getöteten, waren die Mordmerkmale der Heimtücke und die besondere Schwere der Schuld gegeben. Dem ist das Gericht gefolgt. Auch der Mord an einer französischen Studentin im österreichischen Kufstein wird dem Mann zur Last gelegt. Das Oberlandesgericht Karlsruhe prüft derzeit, ob es ihn nach Österreich ausliefert. Die Justiz dort hat einen entsprechenden Antrag gestellt.

Beweislast erdrückend

Im Prozess waren nur sechs Verhandlungstage angesetzt, denn die Beweislage war eindeutig. Am Tatort in einem Weinberg am Kaiserstuhl waren genetische Spuren gefunden worden, die eindeutig einem rumänischen Lastwagenfahrer zuzuordnen sind, der vor Gericht steht. Er soll die 27-jährige Frau aus Endingen vor einem Jahr vergewaltigt und erschlagen haben.

Der dreifache Vater hatte die Tat zu Prozessbeginn gestanden. Die Staatsanwaltschaft sah eine besondere Schwere der Schuld und verlangte deshalb die Sicherungsverwahrung nach der regulären Haft.

Angeklagter als "Monster" bezeichnet

Der Vertreter der Opfer bezeichnete den Angeklagten als "Monster", das zufällig Frauen ausgesucht und vernichtet habe.

Ermittler der Tiroler Polizei in Kufstein (Tirol)

Denn der 40-jährige soll schon vor drei Jahren in Kufstein in Tirol eine junge Frau auf ähnliche Weise umgebracht haben. Am Tatort in Österreich wurden ebenfalls seine genetischen Spuren gefunden. Auch dort erwartet ihn ein Prozess, wenn das Urteil in Freiburg rechtskräftig ist.

Applaus im Gerichtssaal

Am Ende gab es Applaus für die Strafkammer. Es waren wieder viele Menschen und Medienvertreter gekommen. Schon sehr früh hatte sich heute Morgen am Freiburger Landgericht der Saal gefüllt. Punkt 11:00 Uhr wurde es dann schlagartig still im Saal, als der Angeklagte hineingeführt wurde. Die Familie des Opfers, die Eltern, der Bruder und der Ehemann der jungen Frau saßen wieder auf der Nebenklägerbank. Sie hatten es besonders schwer, noch einmal anzuhören, wie brutal der Täter an diesem Sonntagnachmittag mit seinem Opfer umgegangen war. Nach dem Urteil zeigten sie sich erleichtert. Bis zuletzt hatten sie gebangt, ob das Gericht dem Verteidiger folgen würde, der auf Totschlag plädiert hatte.

Der 40-jährige Rumäne saß wie an allen anderen Prozesstagen auch regungslos auf seine Platz, mit gesenktem Kopf, die Augen zum Boden gerichtet.