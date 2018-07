Landgericht Freiburg Prozessbeginn im Staufener Missbrauchsfall

Das Landgericht verhandelt ab Donnerstag gegen einen 41-Jährigen wegen Vergewaltigung in zwei Fällen, schwerer sexueller Missbrauch von Kindern sowie schwere Zwangsprostitution.

Bei dem Angeklagten handelt es sich um einen Kunden der vermutlichen Haupttäter. Dem 41-Jährigen werden gefährliche Körperverletzung, schwere Vergewaltigung und Freiheitsberaubung an dem neunjährigen Jungen aus Staufen vorgeworfen. Die Mutter des Jungen und ihr Lebensgefährte hatten ihn gegen Geld im Internet angeboten. In dem Fall gibt es acht Hauptverdächtige im In- und Ausland. Drei Verhandlungstage für erstes Hauptverfahren