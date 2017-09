Hussein K. sagt im Mordprozess aus Widersprüche trotz umfassender Aussage

Im Prozess um den Mord an der Studentin Maria L. in Freiburg hat der Angeklagte überraschend umfangreich ausgesagt. Aber noch nicht zu dem Vorwurf, die 19-jährige Maria L. getötet zu haben.

2:33 min Mehr Info Prozess gegen Hussein K. in Freiburg Erster Prozesstag mit umfassenden Aussagen Viola Maury Der gewaltsame Tod einer jungen Studentin in Freiburg hat vor fast einem Jahr für Bestürzung weit über die Stadtgrenzen hinaus gesorgt. Als mutmaßlicher Täter wurde wenige Wochen später ein afghanischer Flüchtling festgenommen. Der Fall löste bundesweit eine Diskussion über den Umgang mit Flüchtlingen in Deutschland aus. Am Dienstag hat am Freiburger Landgericht der Prozess begonnen.

Zu Beginn des Verfahrens kündigte der Anwalt des Angeklagten, Sebastian Glathe, unerwartet an, dass sich sein Mandant äußern werde. Er beantragte zugleich, die Öffentlichkeit bei den Aussagen des Angeklagten zu seinen persönlichen Verhältnissen auszuschließen. Diesem Antrag folgte das Gericht zum Teil. Die Richter entschieden, dass die Öffentlichkeit bei Angaben zum Besuch einer Koranschule, zu den genauen Gründen für seine Ausreise und zur "Sexualbiografie" ausgeschlossen wird.

Erhebliche Zweifel an Altersangaben

K. schilderte daraufhin zunächst drei Stunden lang seinen Lebensweg bis zu seiner Ankunft und den ersten Monaten in Deutschland. Er gab an, in Afghanistan geboren und 19 Jahre alt zu sein. Seine Herkunft war bislang nicht eindeutig geklärt, an verschiedenen vorliegenden Altersangaben gab es erhebliche Zweifel.

Angeklagter wollte als minderjährig gelten

Der Angeklagte räumte nun ein, dass er bei seiner Ankunft in Deutschland Ende 2015 angegeben habe, 16 Jahre alt zu sein. Er habe als Minderjähriger gelten wollen, weil die Situation für diese besser sei. Tatsächlich sei er 18 Jahre alt gewesen. Richter und Staatsanwaltschaft fragten dennoch mehrfach und detailliert nach seinem Alter zu verschiedenen Zeitpunkten in seinem Leben und brachten dabei auch Zweifel an seinen Angaben zum Ausdruck.

Alter entscheidend für Verfahren und Strafmaß

Das Alter spielt eine entscheidende Rolle in dem Verfahren, weil auch das Strafmaß davon beeinflusst werden könnte. Am Landgericht wird vor der Jugendkammer verhandelt. Auch Heranwachsende, die schon 18, aber noch nicht 21 Jahre alt sind, können nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. Bei einem Schuldspruch wegen Mordes droht Hussein K. lebenslange Haft, nach Jugendstrafrecht zwischen zehn und 15 Jahren.

Hussein K. schildert Vorgeschichte seiner Flucht

Nach eigener Darstellung ging K. etwa im Alter von zwölf oder 13 Jahren zunächst in den Iran, wo sein älterer Bruder lebte. Dort arbeitete er demnach schwarz in einer Metallfabrik, bevor er in die Türkei flüchtete. Von dort aus gelangte er schließlich nach Griechenland. Fragen zu einer Gewalttat von Hussein K. in Griechenland vor seiner Flucht nach Deutschland wurden nicht zugelassen. K. hatte auf der Insel Korfu eine Frau eine Klippe hinabgestoßen. Wegen versuchten Mordes war er dafür ins Gefängnis gekommen, nach einer Amnestie aber wieder freigelassen worden. Danach tauchte er unter und später in Deutschland wieder auf.

Drogenkonsum und Alkoholmissbrauch in Freiburg

Nach seiner Haftentlassung flüchtete er laut seiner Schilderung über Serbien und Österreich nach Deutschland. Er habe eigentlich nach Schweden reisen wollen, sagte K. vor Gericht. Er kam aber nach Freiburg, wo er schließlich bei einer Familie lebte und auch eine Schule besuchte. Vor und nach der Schule habe er viel Haschisch geraucht und viel Alkohol getrunken, sagte der Angeklagte.

Vorwurf des Mordes und schwerer Vergewaltigung

Die Staatsanwaltschaft legt dem im Dezember festgenommenen K. Mord und schwere Vergewaltigung zur Last. Er soll die 19-jährige Maria L. im Oktober vergangenen Jahres vergewaltigt und danach bewusstlos in den Fluss Dreisam gelegt haben, wo sie ertrank.

K. will sich zu Tatvorwürfen später äußern

Am Dienstagnachmittag wollte der Angeklagte doch keine Äußerungen zu den Tatvorwürfen machen, wie er zuvor angekündigt hatte. "Ich fühle mich nicht in der Lage weiterzumachen", sagte Hussein K. vor dem Landgericht Freiburg. Der Angeklagte will sich aber zu einem späteren Zeitpunkt äußern.

Demonstranten vor dem Gerichtsgebäude

AfD-Demo vor dem Freiburger Landgericht

Bereits kurz vor Prozessbeginn war es zu einem Zwischenfall gekommen. Mitglieder der AfD-Jugendorganisation hatten vor dem Gerichtsgebäude Transparente ausgerollt, die Antifa war zuvor auf dem benachbarten Augustinerplatz zusammengekommen. Beide Gruppen standen sich am Morgen vor dem Gerichtsgebäude gegenüber. Damit die Situation nicht eskalierte, war die Polizei mit vielen Kräften vor Ort.

Enormes Besucher- und Medien-Interesse

Vor dem Prozess gegen Hussein K. bildet sich vor dem Landgericht Freiburg eine Schlange.

Bereits Stunden vor der Öffnung bildeten sich lange Schlangen vor dem Eingang. Viele Menschen wollten den Prozessauftakt verfolgen. Der Angeklagte selbst, der junge afghanische Flüchtling Hussein K., war bereits am ganz frühen Morgen gebracht worden. Nur maximal 150 Menschen dürfen in den Saal, zuvor werden sie kontrolliert und ihre Taschen durchsucht. Auch das Medien-Interesse ist groß, Kamerateams aus Deutschland der Schweiz und Frankreich verfolgen den Prozess.

Wegen des enorm hohen öffentlichen Interesses findet der Freiburger Mord-Prozess unter strengen Sicherheitsbedingungen statt. Er wird am 11. September fortgesetzt.