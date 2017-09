Hussein K. sagt im Mordprozess aus Angeklagter war älter als er angegeben hatte

Deshalb wird die Staatsanwaltschaft die neuen Angaben wahrscheinlich sehr vorsichtig behandeln. Sie will nachweisen, dass Hussein K. möglicherweise noch älter ist und nach Erwachsenen-Strafrecht verurteilt werden kann. Dann droht ihm eine lebenslange Strafe. Die Staatsanwaltschaft hat zum Prozessauftakt grausige Details zu dem Mord genannt. Der Angeklagte soll die junge Frau an der Dreisam schwer misshandelt haben. Es sei anzunehmen, dass er sie in die Dreisam warf, wo sie ertrinken sollte. Die Eltern von Maria L. sind in dem Prozess Nebenkläger, nehmen an der Verhandlung aber nicht teil.