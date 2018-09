Geplantes Atommüll-Endlager in der Schweiz Viele, viele Einwände und Bedenken

Die Schweiz will im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet ein Endlager für Atommüll bauen. Vorgeschlagen sind drei Standorte zwischen Schaffhausen und Laufenburg. In den nächsten Monaten sollen die eingegangenen Stellungnahmen bewertet werden. Ende des Jahres will der Bundesrat der Schweiz entscheiden, ob es trotz der Bedenken und Kritik am Verfahren bei diesen drei vorgeschlagenen Standorten bleibt.