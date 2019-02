Freiburger Rentnerin wehrt sich Von wegen keine Ratenzahlung weil zu alt

Eine rüstige Freiburger Rentnerin wollte bei einem Teleshopping-Kanal einkaufen – man verweigerte ihr die Ratenzahlung. Grund: Sie könnte ja sterben bevor sie alles abgezahlt hat.

Das hätte sie selbst nicht geglaubt! Maria Palm, 86-jährige Freiburgerin, hat sich durch alle Instanzen geklagt, bis zum Bundesgerichtshof: "Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich nicht mehr so in Konflikte gehe. Ich versuche sie zu vermeiden. Aber wenn es nicht anders geht, dann muss man es durchziehen!"

Ein Schmuckstück wollte sie bestellen bei einem Teleshoppingkanal. Das hatte sie schon öfter getan. Eine solvente Stammkundin! Diesmal hatte sie einen Ring im Auge für 2.000 Euro und wollte ausnahmsweise mal in drei Monatsraten bezahlen. Doch die Seniorin wird abgespeist: keine Ratenzahlung in dem Alter, stattdessen als Trost ein Gutschein über zehn Euro: "Erstes habe ich mich geohrfeigt gefühlt, in irgendeine Schublade gesteckt, wo ich nicht hinein gehöre. In der es mir gar nicht gefallen hat. Ich fand es einfach unerhört!"

Und das lässt sie sich nicht gefallen. Von wegen altersschwach und halbtot, auch mit über 80 kann man sich wehren. Vor allem wenn man aus einer Juristenfanilie kommt. Bis heute arbeitet die ehemalige Chefsekretärin in der Familienkanzlei. Gemeinsam mit ihrem Enkel Felix, der Anwalt ist, klagen sie sich bis zum höchsten Bundesgericht. Felix Palm: "Meine Großmutter hat mir das ja erzählt am Telefon. Und dann hat sie mir auch dieses Fax geschickt. Da stand wortwörtlich drin: sie sind zu alt um bei uns einzukaufen. Da habe ich dann gedacht, das geht nicht, da machen wir was."