Freiburger Familienunternehmen Messerscharfe Idee wird ein Senkrecht-Startup

Als Otmar Horl in den 1990er Jahren ein kleines unscheinbares Döschen zum Messerschleifen entwickelte, ahnte er nicht, dass seine Idee gut 20 Jahre später derart einschlagen würde.

Der Sohn des Entwicklers "muss" ein Familienunternehmen gründen, weil das Nischenprodukt inzwischen richtig gut läuft. Es ist die Geschichte von einer messerscharfen Idee und einem Senkrecht-Startup in Freiburg.

Als Otmar Horl in den 1990er Jahren ein kleines unscheinbares Döschen zum Messerschleifen entwickelte, ahnte er nicht, dass seine Idee gut 20 Jahre später derart einschlagen würde.

Entwickelt hat Vater Otmar Horl den wundersamen Schleifer schon 1993, aber nach 2000 verkauften Exemplaren verschwand die Idee in der Schublade, Damals war Sohn Timo erst sechs und die kleine Rolle für ihn noch nicht so spannend. Vor drei Jahren entdeckte er sie neu und pimpte sie auf mit einem schicken Holzdesign. Der Grafiker und Mediengestalter stellte Videos ins Netz, mehr als eine Million mal wurden sie geklickt. Im November 2016 starteten Vater und Sohn dann zu ihrer ersten kleinen Messe in Freiburg.