Fischer im schweizerischen Laufenburg Es gibt immer weniger Forellen im Rhein

Fischer in Laufenburg schlagen Alarm, weil es immer weniger Forellen im Rhein gibt. Das Aussetzen von Jungfischen mache auf die bisherige Weise keinen Sinn, sagen Wissenschaftler.

Gerade einmal zwei Forellen hat sich Fischerzunft der Stadt Laufenburg im letzten Jahr aus dem Rhein gezogen. Künftig sollen die gefangenen Rheinforellen nicht mehr verspeist, sondern in einem Hinterkanal wieder ausgesetzt werden. Dort – so die Hoffung – könnten sie zur Aufzucht von Jungtieren genutzt werden. Denn das Aussetzen von Jungforellen aus Zuchten bringt für den Nachwuchs im Rhein nicht viel. Das haben Aargauer Wissenschaftler im Auftrag des Kantons herausgefunden.

Die ausgesetzten Fische aus Zuchten könnten sich gegen heimische Fische nicht durchsetzen. Sie haben offenbar ein anderes genetisches Material und sind der heimischen Konkurrenz nicht gewachsen. Das Aussetzen von Fischen in Gewässer ist bei den Fischereivereinen auf beiden Seiten der Grenze jahrelange Praxis und wird staatlich gefördert. Jedes Jahr werden hunderttausende Jungforellen in Bäche und Flüsse ausgesetzt, damit der Fischbestand wieder steigt. Jetzt will die Schweiz dafür geeignetere Forellen selbst züchten.