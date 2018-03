Emmendingen Schoch fordert vierte Reinigungsstufe

Alexander Schoch, Grüner Landtagsabgeordneter aus Emmendingen, fordert schnell grünes Licht für eine vierte Reinigungsstufe beim Abwasserzweckverband Freiburger Bucht. Mit so einer Reinigungsstufe in Klärwerken gelangen weniger Mikroverunreinigungen - etwa Arzneimittel - über das Abwasser in die Umwelt. Schoch kritisiert, dass eine schnelle Reaktion auf sich warten lasse, obwohl das Thema seit Jahren bekannt sei und mehr als 150 verschiedene Wirkstoffe in nahezu allen Gewässern nachgewiesen würden.