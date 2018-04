Doppelmord-Prozess am Landgericht Freiburg Angeklagter gesteht tödliche Messerstiche

Doppelmord-Prozess am Landgericht Freiburg

Eine Frau und ihr vierjähriges Kind werden in ihrem Auto gestoppt und erstochen. Kurz darauf nimmt die Polizei den Vater des Kindes fest. Nun steht er wegen Mordes vor Gericht.

Nach tödlichen Messerstichen auf seine Frau und seinen vierjährigen Sohn hat sich der mutmaßliche Täter zu Prozessbeginn am Landgericht Freiburg entschuldigt. "Ich bitte um Verzeihung, um Vergebung", sagte der Angeklagte am Mittwoch. Der 53-Jährige brach immer wieder in Tränen aus, weshalb der Prozess mehrfach unterbrochen werden musste. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann zweifachen Mord vor.