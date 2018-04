Bad Säckingen Großeinsatz gegen flüchtende Einbrecher

Mit einem Großeinsatz jagte die Schweizer Polizei heute Morgen im Grenzgebiet eine Bande von Einbrechern. Laut Polizei handelt es sich dabei um eine Gruppe aus dem Kosovo, die gezielt auf Diebestour im Ausland geht. Einer Spaziergängerin mit ihrem Hund waren am frühen Morgen in Etzgen bei Bad Säckingen drei Männer aufgefallen. Sie meldete ihre Beobachtung der Polizei. Was folgte war eine filmreife Verfolgungsjagd: der Fluchtwagen mit den drei Männern ließ sich nicht stoppen. Der Wagen durchbrach sogar eine Nagelsperre der Polizei. Die drei Männer ließen das Auto mit den platten Reifen stehen und flohen in ein Waldstück. Die Suchtrupps am Boden wurden von Polizeihunden und einem Hubschrauber der Armee unterstützt. Von Oben wurde eine Person gesichtet. Die Hunde am Boden nahmen dann seine Fährte auf. Einer der drei Verdächtigen wurde so festgenommen. Von seinen beiden Komplizen fehlt jede Spur. Die Suche wurde zwischenzeitlich eingestellt.