Mandatskauf in Stuttgart? AfD-Gemeinderäte bieten Geld für Mandat

Mandatskauf in Stuttgart?

Das geht aus Mails und Protokollen hervor, die dem SWR vorliegen. Der Grund: Fiechtner hatte seinen Austritt aus der Fraktion angekündigt, will aber als Fraktionsloser im Gemeinderat bleiben. Damit würde die AfD ihren Fraktionsstatus verlieren, und hätte weniger Geld und Einfluss. Dem wäre nicht so, wenn ein Nachrücker aus der AfD Fiechtners Platz einnehmen würde. In Stuttgart braucht man vier Stadträte, um eine Fraktion zu bilden.