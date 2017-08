Nico Rosberg in Stuttgart WM-Silberpfeil kommt ins Museum

Nico Rosberg in Stuttgart

Das Formel 1-Weltmeisterauto von 2016 steht ab sofort im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. Champion Nico Rosberg hat den Wagen persönlich übergeben.

Der amtierende Formel 1-Weltmeister Nico Rosberg hat am Montag seinen letztjährigen Formel 1-Boliden mit der Bezeichnung F1 W07 Hybrid in den Ausstellungsbereich des Mercedes-Benz Museums eingebracht. Hier steht er nun in der Abteilung "Silberpfeile - Rennen und Rekorde".