Tiertransport auf A8 bei Leonberg Befreiten Hunden und Kätzchen geht es schlecht

Die Tiere sollten wohl in Spanien zu Geld gemacht werden - jetzt werden sie im Tierheim Stuttgart betreut und stehen unter Quarantäne. Eine Katze ist mittlerweile gestorben.

Die Hunde- und Katzenbabys aus der Slowakei sind nach Angaben des Agrarministeriums in Stuttgart in einem kritischen Zustand. Von den 21 Katzen sei eine gestorben, teilte das Ministerium am Donnerstag mit Verweis auf die Veterinärbehörde mit. 18 weitere seien zudem erkennbar krank. Bei den 93 Hundewelpen sehe es ähnlich aus. Alle Tiere seien wohl von Würmern befallen. Vier Hunde seien schwer krank, bei zweien sei das Überleben fraglich.