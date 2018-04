Stuttgart Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Porsche

In der Abgasaffäre wird nun auch gegen Porsche ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat die Standorte in Zuffenhausen Weissach und Hemmingen durchsucht. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung soll Porsche-Entwicklungs-Chef Michael Steiner in die Betrugsaffäre verwickelt sein. Gestern hatten rund 200 Polizisten und Staatsanwälte an insgesamt zehn Objekten in Baden-Württemberg und Bayern nach beweiserheblichen Unterlagen für die Beteiligung des Stuttgarter Sportwagenbauers am VW-Dieselbetrug gesucht.