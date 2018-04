Stuttgart Region bleibt Pendlermagnet

Die Region Stuttgart ist ein Pendlermagnet. Das bestätigen die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, die der SWR ausgewertet hat. In der gesamten Region Stuttgart sind die Pendlerzahlen in den vergangenen fünf Jahren stetig gestiegen, auf rund 69 Prozent. Das ist etwas über dem Landesdurchschnitt. Jährlich werden es in der Region Stuttgart gut 22.000 oder drei Prozent mehr Pendler. Einzige Ausnahme mit leicht sinkenden Zahlen ist Freiberg am Neckar. Hier ging die Zahl seit 2013 um zwei Prozent zurück. Auf ihrem Weg zur Arbeit legen die Pendler in Stuttgart und Umgebung durchschnittlich 21 Kilometer zurück, das liegt knapp einen Kilometer unter dem Landesdurchschnitt. Den weitesten Weg fahren dabei Pendler, die aus Stuttgart zur Arbeit fahren - mit fast 60 Kilometern pro Strecke.