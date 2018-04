Neuer Intendant an Schauspielbühnen Stuttgart stellt ersten Spielplan vor

Eine Mischung aus Theaterklassikern und aktuellen Stücken, so sieht der erste Spielplan von Intendant Axel Preuß für die Schauspielbühnen Stuttgart aus. Preuß wird vom Badischen Staatstheater im September nach Stuttgart wechseln. Er sieht seinen Auftrag vor allem in der Öffnung des Theater in die Stadt und hat zahlreiche Kooperationen mit Kultureinrichtungen geplant.