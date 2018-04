Stuttgart Ministerium prüft Hintergründe von Millionenbetrug bei Wohngenossenschaft eventus

Das Wirtschaftsministerium will beim mutmaßlichen Millionenbetrug um die Stuttgarter Wohnungsgenossenschaft Eventus die Rolle des zuständigen Prüfverbands genauer untersuchen. Ein externes Gutachten solle die Arbeit des Verbands baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen analysieren. Es gehe dabei um die Prüfung möglicher Verstöße gegen das Genossenschaftsgesetz durch den Verband, teilte eine Ministeriumssprecherin mit. Gegen den Gründer der Wohnungsgenossenschaft Eventus ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen des Verdachts der Untreue und des Betrugs in Millionenhöhe. Er sitzt in Untersuchungshaft. Mehrere hundert Anlegern sollen mehr als zehn Millionen Euro investiert haben.