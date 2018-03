Mainzer Stadtschreiberin Anna Katharina Hahn will über Stuttgart schreiben

Die Stuttgarter Autorin und preisgekrönte Literatin Anna Katharina Hahn ist heute als Mainzer Stadtschreiberin vorgestellt worden. Die 47-jährige Autorin gilt als eine der wichtigsten Erzählerinnen ihrer Generation und will in ihrer Mainzer Zeit auch erneut an einem Roman über Stuttgarter arbeiten.