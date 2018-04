Stuttgart: Frühlingsfest: Polizei geht gegen Spanner vor

Es ist wieder Dirndelzeit in Stuttgart. Wenn morgen das Frühlingsfest startet, will die Polizei auch verstärkt gegen Spanner vorgehen. Besonders im Fokus: Das sogenannte Upskirting. Dabei wird den Dirndl-Trägerinnen unter den Rock fotografiert. Dabei haben Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mit der Stadt abgestimmt, wie gegen Handyfotografen vorgegangen werde, die solche Fotos knipsen. Es sie eine Straftat, wenn so etwas gemacht werde.