In der Abgasaffäre wird nun auch gegen Porsche ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat sowohl die Standorte in Zuffenhausen als auch in Weissach und Hemmingen durchsucht. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung soll Porsche-Entwicklungs-Chef Michael Steiner in die Betrugsaffäre verwickelt sein.