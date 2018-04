Plädoyers im "Zementmord"-Prozess vor dem Landgericht Stuttgart Sicherungsverwahrung oder Abschiebung

Der Angeklagte ist heute 29 Jahre alt. Er ist der Haupttäter im sogenannten Zementmord-Fall. Vor zehn Jahren wurde er zu einer Jugendstrafe von zehn Jahren Haft verurteilt, weil er im Sommer 2007 mit zwei Komplizen einen Gymnasiasten in Kernen-Rommelshausen (Rems-Murr-Kreis) in eine Falle gelockt und erschlagen hatte. Die Täter zerstückelten die Leiche, betonierten sie in Blumenkübel und versenkten diese im Neckar.