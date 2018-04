Ludwigsburg Missbrauchs-Verdacht in Kita - 20jähriger Mann festgenommen

Wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauchs ist ein Mitarbeiter einer Kita im Kreis Ludwigsburg festgenommen worden. Der 20-Jähriger Auszubildende sitzt in Untersuchungshaft. Der Auszubildende soll Kleinkinder in einer Tagesstätte im Kreis Ludwigsburg sexuell missbraucht haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft besteht Verdacht auf drei Missbrauch-Fälle, darunter ein schwerer Fall. Die Ermittler waren dem 20- jährigen auf die Spur gekommen, nachdem sich die Mutter einer Dreijährigen an die Polizei gewandt hatte. Das Mädchen hatte von sexuellen Handlungen des jungen Mannes gesprochen. Bei einer Wohnungs- Durchsuchung fand die Polizei Datenträger mit kinderpornografischen Bildern von fünf in der Tagesstätte betreuten Kleinkindern.