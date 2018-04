Ludwigsburg Auf dem Schulweg - Bundespräsident Steinmeier besucht Berufsschulen auch in Ludwigsburg

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist heute zu Besuch bei Berufsschulen in Ludwigsburg. Gemeinsam mit seiner Frau will er dort für die Vielfalt in der Berufsbildung werben. Der Bundespräsident und seine Frau besuchen in Ludwigsburg unter anderen Schüler mit Behinderungen, die sich auf eine Berufsausbildung vorbereiten. Sie schauen bei angehenden Instrumenten-Machern und einer Altenpflege-Klasse vorbei. Nachmittags besuchen sie in Bietigheim-Bissingen Berufsschüler, die an online vernetzten Maschinen lernen - und die sich damit auf die Arbeitswelt in der Industrie 4.0 vorbereiten. Zum Abschluss gibt es noch ein Treffen mit Auszubildenden der Firma Lapp in Stuttgart.